Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

Видео: t.me/dimsmirnov175

Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, термос наполнен чаем. «Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — сказал представитель Кремля, комментарий которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп пил на ужине колу, премьер-министр Японии Синдзо Абэ — саке, а французский лидер Эммануэль Макрон предпочел бокал вина.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

Впервые президент России появился со своим термосом на пресс-конференции в 2014 году. Тогда Песков рассказал, что у Путина есть личные чашки-термосы, их заказали специально для российского лидера. Кружка выполнена в белом цвете с гербом России.

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