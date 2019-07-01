Песков удивился вниманию к термосу Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с вниманием журналистов к кружке-термосу, которой президент России Владимир Путин пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, передает «Интерфакс» в понедельник, 1 июля.

По его словам, про этот термос речь шла уже неоднократно. «Если вы прогуглите, то найдете наши рассказы про эту кружку год или два назад. История давняя. Странно, что только сейчас обратили на это внимание», — отметил Песков.

Он также посоветовал обратиться к архиву телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» и ознакомиться с соответствующим сюжетом многомесячной давности.

28 июня сообщалось, что Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Песков объяснил, что емкость наполнена чаем. «Это связано с тем, что он [Путин] постоянно пьет чай из этого термоса», — уточнил пресс-секретарь.

Впервые президент России появился со своим термосом на пресс-конференции в 2014 году. Тогда Песков рассказал, что у Путина есть личные чашки-термосы, их заказали специально для российского лидера. Кружка выполнена в белом цвете с гербом России.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!