Взявший у Путина интервью журналист дал характеристику президенту России

Редактор британского издания Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента России Владимира Путина, назвал его непростым собеседником. В разговоре с радиостанцией LBC он отметил, что Путин «уклончивый и подкалывающий».

«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — описал российского лидера Барбер.

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Журналист отметил, что пожалел о том, что перебил Путина, когда тот отвечал на один из вопросов. По выражению Барбера, прервав президента, он фактически бросил ему вызов. «Глядя сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо"», — вспомнил интервьюер.

Этот инцидент, по его словам, не повлиял на атмосферу. «На самом деле это интервью было очень дружелюбным», — заключил он.

Путин дал интервью Financial Times накануне саммита G20 в Осаке. Президент ответил на вопросы о войне в Сирии и отравлении Скрипалей, прокомментировал вопрос о своем преемнике, заявил, что в России нет олигархов и что идеи либерализма в мире потерпели крах.

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