Реклама с неаппетитной едой возмутила пользователей сети

Фотография модели Шерри Сильвер (Sherrie Silver) с необычным набором еды удивила пользователей соцсетей. Снимок был опубликован в Instagram интернет-магазина ASOS и набрал 26 тысяч лайков.

На фото Сильвер одета в белый раздельный купальник, однако большинство юзеров обратили внимание не на него, а на тарелку с едой перед девушкой. На блюде можно разглядеть лапшу, запеченную фасоль, мясо, салат и морковь. Рядом видны чай или кофе с молоком, фрукты и блины. В одной руке модель держит стакан с апельсиновым соком, в другой — ломтик моркови.

Serving us all the summer energy we need 📸 @sherriesilver 🔎 ASOS DESIGN recycled bikini (1363633) 🗣 Image description: Sherrie sitting on a sunlounger wearing an ASOS DESIGN bikini Фото опубликовано @asos

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Пользователи удивились тому, насколько странный набор продуктов запечатлен на снимке. «Это у нее шашлык, китайская еда или завтрак такой?» — поинтересовался один из них. «Еда, которая выглядит совсем неаппетитно», — заключил другой. Многие в комментариях усомнились в том, что подобное сочетание еды вообще возможно.

Некоторые предположили, что модель воспользовалась шведским столом в отеле, работающем по системе «все включено»: «Когда хочешь попробовать все, что предлагают, и складываешь это на одну тарелку».

Осенью прошлого года пользователей интернета удивил снимок бутерброда с дошираком и сливочным маслом. Одни посчитали такое блюдо «кощунством», другие попробовали приготовить его сами.

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