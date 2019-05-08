Модель рассказала о невидимых на фото с подиума мучениях

Австралийская модель Имоджен Энтони (Imogen Anthony) поделилась с подписчиками переживаниями, которые мучили ее в подростковом возрасте и влияли на ее восприятие себя. О своем прошлом Энтони рассказала в Instagram.

Модель призналась, что сменила много школ. Из-за этого у нее развилась депрессия, с которой она пыталась бороться, нанося себе увечья и питаясь вредной едой. «В некоторых школах меня ужасно травили, мне было не с кем сидеть и не с кем даже поговорить», — написала Энтони. Из-за неправильного питания девушка располнела, а от порезов у нее на теле остались шрамы, которые она позже прикрыла татуировками.

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Энтони не закончила школу и переехала в Сидней, когда ей было 17 лет. Она стала меньше есть и сильно похудела, однако все равно была недовольна своей внешностью. Модель призналась, что страдала телесной дисморфией — психическим расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительными дефектами своего тела.

Тревожные переживания начали отступать только когда модельная карьера Энтони пошла вверх, однако спустя время снова вернулись. Энтони считает, что была бы намного счастливее, если бы люди меньше обращали внимание на различия во внешности друг друга. «Однажды в седьмом классе один мальчик сказал, что у меня "брюхо". А ведь до этого самого момента я даже и не задумывалась о том, что с моим телом может быть что-то не так. Пожалуйста, думайте, что вы говорите людям. Особенно детям и молодым», — обратилась модель к подписчикам.

Поклонники похвалили Энтони за искренность, отметив, что рассказ мог быть кому-то действительно полезным. «Возможно, сегодня ты спасла жизнь какого-то человека с очень низкой самооценкой. Знаменитости имеют влияние на умы людей, к ним прислушиваются», — заключил один из пользователей.

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