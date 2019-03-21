Модель Victoria’s Secret раскрыла секрет идеальной фигуры

Супермодель и одна из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria’s Secret Тейлор Хилл раскрыла секрет своей стройности. Ее слова приводит портал Hollywood Life.

«Я стараюсь поддерживать форму круглый год, но, когда я знаю, что скоро мне предстоит крупная съемка, я увеличиваю нагрузку. В это время я чаще занимаюсь силовыми тренировками», — поделилась 23-летняя Хилл в интервью для издания. В этом девушке помогает ее тренер Лорен Дюамель (Lauren Duhamel), которая на каждом занятии уделяет особое внимание мышцам рук Хилл.

«Мы работаем с весами, чтобы растянуть и тонизировать руки. Мы чередуем тяжелые и легкие веса, задействуя все маленькие мышцы», — рассказала она.

Топ-модель также призналась, что никогда не придерживается строгой диеты, однако старается есть полезные продукты ради хорошего самочувствия. «Но, когда мне надоедает, я просто расслабляюсь и заказываю пиццу», — добавила она.

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Наконец, Тейлор отметила, что поддерживать форму ей помогают сильные и уверенные в себе женщины, которые ее окружают. «Все "ангелы" каждый день вдохновляют меня и заставляют стремиться стать лучше. Работа подарила мне уверенность и позволила стать самой сексуальной версией себя», — заключила Хилл.

В декабре 2018 года Тейлор Хилл опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи без макияжа. На фотографии видны все несовершенства кожи модели. За это подписчики набросились на нее с критикой в комментариях.

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