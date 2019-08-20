Американцы узнали о существовании лаврового листа и удивили остальной мир

Пользователи Twitter из США, сходившие в ресторан Chipotle, пожаловались на то, что в их блюде был лист. Они не поняли, что в тарелке находился лавровый лист, использующийся в качестве пряности.

ZebitasMartinex собрал твиты американцев в одну публикацию. Многие в отзывах писали, что «никогда больше не будут приходить» в этот ресторан, так как им в блюдо «положили лист будто с дерева».

Юзеры Twitter в других странах мира удивились тому, что американцы не знают о существовании лаврового листа и его применении в кулинарии. «Американцы, что, никогда не слышали о специях?» — написал exaenae. Юзер sunrisebarnes попросил отреагировать на его твит жителей США, которые знают о лавровом листе, чтобы «восстановить веру в человечество».

Позднее к дискуссии в соцсети подключились люди из европейских стран. Пользовательница Ciscoandchai отреагировала на публикацию фразой «плачу на итальянском». Michikokopop подчеркнула, что «француженка в ней сильно расстроена» из-за непризнания пряности американцами. SweetBeanAmin заключил, что посетители не узнали лавровый лист, потому что не умеют готовить, а стоило бы.

Ранее журналистка Business Insider Кэти Уоррен (Katie Warren) осталась в восторге от обеда в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» в Москве. Она похвалила заведение за чистоту, свободные столики и отсутствие кодовых замков на дверях туалетов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!