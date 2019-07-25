Американская журналистка посетила «Макдоналдс» в России и пришла в восторг

Журналистка Business Insider Кэти Уоррен (Katie Warren) осталась в восторге от посещения московского ресторана быстрого питания «Макдоналдс». Материал, посвященный ее визиту, опубликован на сайте издания.

Американка выбрала самое первое заведение, которое открыли в России, — фастфуд в Москве на Пушкинской площади. Уоррен отметила, что оформление выполнено лучше, чем в ресторанах в США, а электронные киоски доступны не только на русском, но и на английском и других иностранных языках.

Ее также впечатлил ассортимент доступных для заказа блюд. Журналистка, по ее признанию, надеялась увидеть «бургер с икрой» и мороженое «Макфлурри» с водкой, однако оказалась приятно удивлена меню. По словам Уоррен, у «Макдоналдс» в центре Нью-Йорка только одно рыбное блюдо, а в столичном их оказалось четыре.

Журналистка также признала, что в России стандартный набор из бургера «Биг мак», картофеля фри и напитка стоит в три раза дешевле, чем в США — 204 рубля против 618 рублей. Еда ей также понравилась: картофель фри был горячим и отлично просоленным, а «Биг мак» — более свежим по вкусу, чем в США, несмотря на те же ингредиенты.

Уоррен похвалила заведение за чистоту, множество столиков для посетителей и отсутствие кодовых замков на дверях туалетов. Она заключила, что определенно вернулась бы в российский «Макдоналдс» еще раз в будущем.

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