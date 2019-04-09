Иностранцы позавидовали россиянам из-за Киркорова

Пользователи Reddit восхитились фотографией российского артиста Филиппа Киркорова за кассой в «Макдоналдсе». Неординарный снимок заставил подписчиков ознакомиться с творчеством певца.

Автор поста опубликовал изображение Киркорова в закусочной в Минске. Во время гастролей в начале апреля певец зашел в кафе и в качестве эксперимента постоял за прилавком. «Тайная МакВечеря», — иронически подписал публикацию автор Reddit. Так он подшутил над позой Киркорова, окруженного работниками «Макдоналдса».

Не все пользователи поняли шутку. «Что тут происходит?» — поинтересовался юзер под ником milaknow. Ему тут же объяснили, что это «российская суперзвезда», выполняющая работу персонала.

Многие зарубежные пользователи заинтересовались личностью Киркорова. Один из юзеров оставил в комментариях ссылку на музыкальный клип «Ибица». Посмотрев его, подписчики пришли в восторг.

Некоторые американцы помечтали о похожей знаменитости на эстраде в США. «Почему мы так беспокоимся о том, что русские захватят Америку? У нас нет ничего подобного этому чуваку, и это просто позор», — прокомментировал один из них.

Ряд пользователей предположили, кого им мог напомнить российский певец. Некоторые сравнивали его с комедиантом Мэттом Берри. Однако самой популярной оказалась точка зрения, что Киркоров представляет собой Тупака Шакура, Элтона Джона и Фредди Меркьюри «в одном лице».

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