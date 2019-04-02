Пользователи сети посмеялись над настойчивым парнем из Tinder

Пользователь Reddit под ником ProbablyCalum поделился с подписчиками историей своих настойчивых сообщений девушке по имени Меган. Юзеры поддержали мужчину, который на протяжении нескольких месяцев пытается добиться ответа от собеседницы, но та не реагирует.

Раз в несколько недель он поздравляет понравившуюся ему девушку с Новым годом по различным календарям — юлианскому, китайскому, персидскому и другим. «Уточнение: все еще нет ответа от Меган...» — подписал он скриншот из переписки в Tinder.

За несколько часов тред собрал почти 40 тысяч лайков. Подписчики поразились изобретательности парня. «Сколько новогодних праздников в году?» — спросил один из них. «Более одного, по-видимому», — пояснил другой.

Пользователи уточнили, что календари разных народов сильно различаются, а некоторые племена следуют в этом вопросе распорядку сбора урожая. «Поэтому у вас так много новых лет», — заключили они. Некоторые посоветовали ProbablyCalum поздравить девушку 14 апреля с тамильским Новым годом, а 6-го числа, — с праздником народа телугу.

Ряд комментаторов принялись фантазировать о будущем такой пары. «Ааа, ты ее получишь», — предрек один из юзеров. Однако большинство предположило, что настойчивость парня не будет вознаграждена. «Привет всем парням, сидящим на кровати в ожидании этого Послания. Она спит с кем-то другим, иди спать, тупица», — отрезал другой. Один из подписчиков предположил, что девушка либо слишком невежлива, либо ее вовсе нет в живых.

Ранее посетители Reddit высмеяли мужчину, который опубликовал в Tinder список качеств, которыми обязана обладать его избранница. Пользователь хотел найти спортивную самодостаточную женщину с большим доходом и престижной работой, которая откажется ради него от всех развлечений.

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