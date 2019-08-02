Знаменитость объелась острого ради славы в сети и угодила в больницу

arajohari / Instagram

Малайзийская певица Фарра Джохари (Arra Johari) попала в больницу после того, как поучаствовала в онлайн-челлендже. Об этом пишет Malay Mail.

Джохари попыталась съесть на камеру острую лапшу вместе с дурианом, однако уже во время поедания блюда ей стало нехорошо. Сначала ее стошнило, а потом за ней приехала скорая. Позже выяснилось, что у Джохари был гастрит.

Пользователи соцсетей осудили поступок певицы за то, что она не подумала о последствиях своих действий. «Хватит глупостей. А если бы ты умерла?» — писал один. «В этом нет никакой выгоды, все ради онлайн-славы», — утверждал другой. «Ты же публичная фигура. Подумай о том, какой пример ты подаешь остальным», — призывал еще один юзер.

Челлендж под названием Fire Noodle Challenge начал распространяться в Корее, а затем и по всему миру, с 2014 года. В настоящий момент в сети можно найти более сотни тысяч видео того, как люди пытаются съесть острую лапшу с различными добавками, а также на время.

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