Мальчик окатил друга кипятком ради славы в сети

В городе Манчестер американского штата Кентукки мальчик получил ожоги третьей степени после того, как стал жертвой нового челленджа. Как сообщает New York Post, среди детей в сети набирает популярность флешмоб Hot Water Challenge.

11-летнего Билли Оливера (Billy Oliver) госпитализировали с серьезными ожогами тела. Когда он ночевал у своего друга, приятель вылил на него кипяток. В результате пострадала кожа ребенка на шее, спине, плечах и руках.

Полиция арестовала Анжелу Гат (Angela Guth), маму друга. Ее обвинили в неоказании необходимой медицинской помощи Оливеру после произошедшего. Женщина отказалась от комментариев по поводу произошедшего.

Патриция Оливер, мать пострадавшего мальчика, предупредила других родителей об опасном флешмобе. По ее словам, ребенок остался на ночь у друга и много раз до этого все проходило без проблем.

«Он пошел спать и проснулся из-за того, что его друг посмеялся и вылил на него кипяток», — добавила она. Женщина призвала рассказать всем детям об опасности челленджа для здоровья.

Участники Hot Water Challenge выливают кипяток на себя или кого-либо еще. В некоторых случаях дети пьют кипяток из пластиковой трубочки.

В начале июля в сети был популярен флешмоб Bottle Cap Challenge. Его цель — ногой отвинтить крышку с бутылки так, чтобы емкость осталась в неподвижном состоянии. Челлендж поддержали множество знаменитостей, в том числе актеры и спортсмены.

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