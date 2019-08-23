Мужчину сочли серийным убийцей из-за фото необычного бутерброда

Пользователей сети возмутил бутерброд, который сделал шеф-повар Гэри Ашер (Gary Usher). Фото необычного блюда Ашер опубликовал у себя в Twitter.

На снимке был изображен тост с ломтиком масла и небольшим количеством мармита (коричневая паста с ярким вкусом и запахом из дрожжевого экстракта — прим. «Ленты.ру»). «Не знаю, как вам и сказать, но вот так я делаю бутерброд. У меня диета из масла и мармита», — заявил Ашер в подписи к фото.

Многие юзеры осудили повара за такую комбинацию продуктов. Некоторые комментаторы также возмущались тем, что Ашер ест тост с холодным маслом, а не с расплавленным.

«С этого момента я больше с тобой не общаюсь. Отвратительный придурок», — выразила свой гнев Кэролин Хиронс (Caroline Hirons). «Это чертовщина какая-то. Серьезно, так делают серийные убийцы. Удали этот твит», — писал Морган Лихи (Morgan Leahy). «До этого я тобой восхищался, а теперь считаю тебя бесчеловечным монстром», — негодовал Midlifechrist.

Ранее британцев возмутил необычный способ заваривать чай, о котором рассказал журналист из Лондона. Люди посчитали его способ «национальным позором».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!