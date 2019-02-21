Люди из разных стран массово сознались в отвратительных вкусовых предпочтениях

Пользователи Twitter из разных стран рассказали о странных вкусовых предпочтениях, которые они питали детстве. В ответ на просьбу радиоведущего Сэма Сандерса (Sam Sanders) поведать о подобной еде они забросали его сотнями комментариев.
Сам Сандерс признался, что, когда ему было восемь лет, он всегда носил с собой бутылочку яблочного уксуса, который время от времени пил. А его брат по ночам воровал из холодильника и ел сливочное масло. «Мы были странными», — констатировал инициатор обсуждения.
Подписчикам ведущего нравилась более странная еда. Некоторые запивали чипсы молоком, размачивали драже Skittles в воде, ели кошачий корм. «Я допивала остатки молока из тарелок с хлопьями случайных людей. Я была отвратительна», — пишет одна из пользовательниц.
Американка с ником Meels вспомнила, как пристрастилась к блокнотным листам. «Иногда я писала на бумаге, прежде чем потреблять, потому что чернила придавали ей вкус», — добавляет девушка. А микроблогеру Джону Шерриллу нравился суп, состоящий из соли и перца. «Буквально: миска с водопроводной водой с солью и перцем», — уточняет он. Сестра одной из пользовательниц в детстве поглощала божьих коровок.
Тред Сандерса стал вирусным. Его самого удивили ответы подписчиков. Он пошутил, что всерьез задумывается завести детей, «просто чтобы посмотреть, какое странное дерьмо они будут есть».