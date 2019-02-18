Якубович объяснил набег зрителей за едой на «Поле чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович объяснил происходящее на ставшем популярном ролике, на котором гости студии собираются вокруг барабана и разбирают съедобные подарки участников. В разговоре с «Комсомольской правдой» он упомянул, что это одна из традиций передачи.

Ведущий предположил, что комментаторы, критикующие людей на видео, являются иностранными гражданами, поскольку не понимают, что происходящее — российский обычай, отражающий гостеприимство авторов программы.

«Уже 28-29 лет на "Поле чудес" тем, что приносят в студию, угощают гостей. Группа никогда этим не пользуется. Вокруг стола (барабана — прим. «Ленты.ру»), пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись», — рассказал Якубович.

Он также заверил, что все присутствующие на съемках — гости программы, которые попали на нее благодаря пригласительным билетам. «Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится», — заключил ведущий.

Ролик, на котором запечатлен момент угощения гостей программы, опубликовал журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, сопроводив его комментарием «От создателей "блинов с лопаты"». «Комсомольская правда» уточнила, что в действительности эти фрагменты периодически показывают в финале шоу.

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