В эфире «России 24» защитили гематоген от нападок американцев

В эфире канала «Россия 24» появился сюжет, посвященный пользе гематогена. Он стал ответом на скандальную публикацию «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови» в американском издании Vice, где обсуждалась история биодобавки и ее состав.
По словам ведущего новостей, через материал «красной нитью проходит плохо скрываемый интерес к советским людям, сумевшим изобрести сладкую кровь». Однако, заметил он, о составе знакомой сладости никто не задумывался.
Журналист Екатерина Григорова подробно описала историю и состав лекарства, изобретенного в конце 19-го века в Швейцарии. Позднее она перешла к теме производства продуктов из крови в разных странах. «Если пользоваться терминологией американских журналистов, не только в России едят конфеты из бычьей крови, — весь мир довольно кровожаден», — заметила она.
Корреспондент перечислила ряд национальных блюд разных стран мира: кровяные колбасы, пудинги и супы из свиной крови и другие специалитеты. Особое внимание в сюжете уделено любимому лакомству вымышленного героя Ганнибала Лектера из одноименного сериала — оно также было сделано на основе крови.
«На этом фоне наш гематоген смотрится ну просто скромно», — заключила Григорова.
В конце марта портал Vice опубликовал статью, посвященную гематогену. Автор материала Марк Хей очень удивился тому, что многие жители СССР не знали, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.