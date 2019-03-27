Журналисты ведущих СМИ в мире проиграли по зарплате нянечкам и позавидовали

Американская писательница иранского происхождения Порошиста Кхакпур (Porochista Khakpour) пожаловалась в своем Twitter-аккаунте на то, что гонорары за ее последние рецензии для The New York Times оказались низкими. Она подчеркнула, что каждый раз для написания качественного материала тратит немало времени на прочтение и изучение рецензируемой книги, а порой и других книг автора.

«Недавно вновь осознала, что люди не в курсе, как мало я получаю. Моя последняя рецензия для NYTBR (The New York Times Book Review — приложение к газете с рецензиями на книги — прим. «Ленты.ру») принесла 300 долларов (около 19 300 рублей). У меня была статья на обложку за 600 долларов (38 600 рублей) в 2014 году», — рассказала она. Пользователи сервиса поддержали критику писательницы, назвав такое положение вещей неправильным. «Все еще хуже: эти 300 долларов означают, что они годами не меняли ставку. Мне платили столько в прошлом десятилетии, — отметил Крис Соломон (Chris Solomon).

При этом один из пользователей заметил, что это все равно позволяет зарабатывать в сумме больше, чем работая няней, на что Кхакпур парировала: «Я вообще-то работала няней — если рассматривать время без перерывов (на чтение книг и так далее), то получается, я зарабатывала больше няней в 2004 году при минимальном размере оплаты труда».

Пользовательницы отметили, что у них похожая история. Так, одна из них рассказала, что зарабатывала няней больше во время учебы, чем в настоящее время, работая и редактором в Financial Times и занимаясь написанием множества текстов на фрилансе. Еще одна вспомнила, что больше всего ей нравилось в работе няней — получать деньги сразу. «Ни разу мне не понадобилась напоминать родителям об оплате!» — сообщила она.

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