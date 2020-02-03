В партии Зеленского оценили идею депутата продать пса для оплаты ЖКХ

В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» оценили слова своего депутата Евгения Брагара. Об этом сообщает «112 Украина».

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Александр Корниенко считает, что формально Брагар ничего не нарушил, предложив пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Корниенко отметил, что внутри фракции уже третий день обсуждается вопрос возможных санкций по отношению к депутату и это — «нормальный процесс принятия непростого решения».

Ранее Брагар посоветовал пожилой украинке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги. Такой «совет» прозвучал в ответ на вопрос, как прожить на пенсию в размере двух тысяч гривен (около пяти тысяч рублей).

По данным на сентябрь 2019 года, жители Украины тратят две трети своих доходов на еду и коммунальные услуги. В среднем потребительские денежные расходы украинцев оценивались на уровне 8 036 гривен в месяц (20 526 рублей по текущему курсу).

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