В еще одном российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон

В Забайкальском крае полностью запретили продажу алкоголя в период самоизоляции из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов, передает РИА Новости.

По состоянию на 2 апреля полный запрет на продажу алкоголя введен в Кызыле — административном центре Тувы, а остальные муниципалитеты должны принять такие же меры в ближайшее время. Такой режим уже действует в Якутии — там запрещена продажа алкоголя в Якутске, а также в трех городских округах.

В Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев распорядился закрыть все точки, где продают алкоголь и табак. В первую очередь это коснется заведений, где продается пиво на разлив. В продовольственных магазинах и гипермаркетах региона алкоголь и табак продаются свободно,

В Карелии и Пермском крае ввели ограничения на продажу алкоголя, они затронут все магазины, включая крупные супермаркеты. В Карелии продажа разрешена с 10:00 до 14:00, а в Пермском крае — с 11:00 до 20:00 по местному времени. Ограничения также введены в Башкирии — с 1 апреля приобрести алкогольные напитки можно будет с 10:00 до 18:00. Раньше это можно было сделать до 22:00.

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