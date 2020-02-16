Россиянам назвали последствие употребления легкого алкоголя

Употребление легкого алкоголя, к которому относятся коктейли и пиво, может привести к циррозу печени. Об этом рассказал руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, крепость алкоголя не влияет на возникновение такой болезни. Это «вопрос количества и длительности применения». В качестве примера Манукьян привел своего пациента, который каждый день «потихонечку высасывал» по банке джин-тоника. В результате у него развился цирроз печени с признаками портальной гипертензии.

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«Очень тяжелые пивные циррозы. Нет такого понятия — что вредно, а что полезно. Любой алкоголь — это токсическое воздействие на печень и может привести к этой патологии», — заключил врач.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей. Такие люди могут выпивать одну рюмку крепкого алкоголя в течение месяца каждый день, «а через 20 лет наступает смерть». Чаще всего причиной их смерти становится не цирроз, а остановка сердца, и это не попадает в статистику.

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