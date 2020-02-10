Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

На одну злоупотребляющую алкоголем женщину приходится четыре мужчины, и этот показатель не меняется «уже давно». Такие подсчеты соотношения алкоголиков среди россиян и россиянок привел главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Интерфакс» со ссылкой на передачу «Поздняков» на телеканале НТВ.

По словам нарколога, «женщины более спокойные, а у мужчин более рискованное поведение, они ищут, есть потребность менять свое состояние».

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Брюн добавил, что «нет и не будет средства, которое бы радикально помогло в лечении алкоголизма, это многоэтапный процесс». Сначала надо привести в норму физическое состояние пациента, затем психическое и психологическое. Он пояснил, что иногда реабилитация может затянуться на всю жизнь.

Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей. Такие люди могут выпивать одну рюмку крепкого алкоголя в течение месяца каждый день, «а через 20 лет наступает смерть». Чаще всего причиной их смерти становится не цирроз, а остановка сердца, и это не попадает в статистику.

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