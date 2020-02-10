Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус

Алкоголь не стоит употреблять в качестве меры профилактики заражения коронавирусом или простудой, так как это вызовет дополнительную нагрузку на сердце и «может плохо кончиться». Об этом россиянам сообщил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, передает «Интерфакс» со ссылкой на программу «Поздняков» на телеканале НТВ.

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По его словам, информация о положительном влиянии алкоголя на организм при простуде — «миф на грани преступной мысли». Нарколог пояснил, что употребление алкоголя во время простуды, гриппа или коронавируса может спровоцировать остановку сердца. По той же причине нельзя ходить в баню с простудой, уточнил Брюн.

Ранее Роспотребнадзор назвал меры профилактики коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных инфекций. Так, в ведомстве посоветовали носить медицинскую маску и менять ее каждые два-три часа, часто мыть и дезинфицировать руки, промывать нос изотоническим раствором соли. Еще одним способом профилактики называется отказ от рукопожатий, поцелуев, объятий и распущенных волос.

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