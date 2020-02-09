Отправленные на карантин в российский санаторий китайцы оказались здоровы

Шесть граждан Китая, отправленные на карантин в санаторий «Утес» в Челябинской области, оказались здоровы. Об этом в воскресенье, 9 февраля, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Уточняется, что с таким заявлением выступили в Минздраве региона. При этом ранее было принято решение перевезти китайцев из санатория в городскую больницу из-за протестов граждан. Кроме того, карантинный центр будет закрыт.

Власти Челябинска ранее призвали жителей не поддаваться панике из-за размещения китайца на карантин в местном санатории. Чиновники отметили, что жителям близлежащего поселка Рощино и деревни Ужевка не о чем беспокоиться, так как помещенный в карантинный пункт гражданин Китая «находится под наблюдением, он не пациент и не больной».

Накануне жители поселка Рощино и деревни Ужевка обратились к администрации Рощинского поселения с жалобами на размещение жителя Китая на карантин в местном санатории.

Начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева заявила журналистам, что на территории региона будет создано несколько зон, куда будут отправлять иностранцев, у которых заподозрят коронавирус. Она объяснила это решение наличием языкового барьера у китайских пациентов и российских врачей.

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