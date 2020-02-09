Власти успокоили переживающих из-за китайца на карантине россиян

Власти Челябинской области призвали жителей не поддаваться панике из-за размещения китайца на карантин в местном санатории. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Чиновники отметили, что жителям близлежащего поселка Рощино и деревни Ужевка не о чем беспокоиться, так как помещенный в карантинный пункт гражданин Китая «находится под наблюдением, он не пациент и не больной». Они успокоили жителей словами, что иностранца изолировали только из-за того, что он пересек границу России через один день после постановления санитарного врача РФ.

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Представители Минздрава отметили, что санаторий «Утес» находится в сосновом бору вдали от домов, вся его территория огорожена, поэтому местные жители не должны переживать. С гражданином Китая взаимодействуют медслужбы области, а не работники учреждения. На территории санатория находится один медработник, один охранник, одна уборщица и два сотрудника пищеблока.

«Истерия и паника эти нам непонятны. Это ведь хорошо, что мы перестраховываемся. Не мешайте медикам делать свою работу», — заключили чиновники.

Ранее жители поселка Рощино и деревни Ужевка обратились к администрации Рощинского поселения с жалобами на размещение жителя Китая на карантин в местном санатории.

Начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева заявила журналистам, что на территории региона будет создано несколько зон, куда будут свозить иностранцев, у которых заподозрят коронавирус. Она объяснила это решение наличием языкового барьера у китайских пациентов и российских врачей.

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