Названы самые активно потребляющие водку регионы России

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал самые активно потребляющие водку регионы России. Данные центра опубликовала газета «Известия».

Согласно данным, лидером по объемам потребления водки стала Сахалинская область — 12 литров на душу населения. За ней следует Магаданская область — там показатель равен 11,4 литрам. В пятерку входят республика Коми (10,6 литров), Чукотского автономного округа (10 литров) и Карелии (9,6 литров).

По мнению экспертов, такая статистика связана с холодным климатом регионов и тем, что там традиционно предпочитают крепкие напитки. Отмечается, что большинство жителей этих субъектов — мужчины, в том числе и приезжающие на заработки.

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