Названы самые курящие и пьющие регионы России

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Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

По данным агентства, наибольшая приверженность к вредным привычкам отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Чуть лучше ситуация в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях, Бурятии, а также Еврейской автономной области (ЕАО). Так, в Камчатском крае, ЯНАО и ЕАО зафиксирован самый высокий в стране объем потребления табачных изделий. В Магаданской области и на Сахалине наиболее серьезной проблемой является алкоголь, а в Бурятии — смертность и преступность в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Меньше всего вредных привычек — у жителей республик Северного Кавказа: Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Это можно объяснить в первую очередь традициями, историей и религией. Кроме них, лидерами списка регионов по отсутствию вредных привычек стали Волгоградская, Тамбовская и Саратовская области, Ставропольский край и Татарстан.

Москва и Санкт-Петербург улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Так, Москва с 57-го места поднялась на 53-е, а Петербург — с 76-го — на 70-е.

Ранее, в ноябре врач-психотерапевт Валерий Лыков предостерег российских курильщиков от занятий спортом. По его словам, физические нагрузки не могут нейтрализовать последствия никотиновой зависимости, а спорт представляет опасность для курящих людей.

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