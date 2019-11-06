Раскрыта новая опасность курения

Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что курение табачных сигарет увеличивает риск психических расстройств, таких как депрессия и шизофрения. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи изучили связь генов, способствующих склонности к курению, с психическими расстройствами. Всего было проанализировано 378 генетических вариантов (аллелей), повышающих вероятность развития вредной привычки, а также 126 аллелей, которые связаны с тем, как много люди курили, как долго и как поздно бросали.

Специалисты воспользовались двумя базами генетических данных, одна из которых включала людей с шизофренией, а другая — пациентов с тяжелой депрессией. Оказалось, что у людей, которые начинали курить и продолжали делать это часто, был высокий риск тяжелого заболевания. Например, тот, кто употреблял по 20 сигарет в день в течение 15 лет, а потом не курил 20 лет, имел в два раза больше шансов получить депрессию или шизофрению, чем некурящий.

Генетическая предрасположенность к шизофрении была меньше связана со склонностью к курению, что позволяет говорить о причинно-следственной связи между привычкой и психическим расстройством. Однако ученые пока не знают, какие механизмы за это отвечают.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!