Названы способы предотвратить инсульт

Для предотвращения инсульта следует соблюдать сбалансированную диету, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, заявили эксперты Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

По данным специалистов, также необходимо ограничить употребление жирной и слишком соленой пищи. В рацион рекомендуется добавить продукты с содержанием клетчатки и больше овощей.

Эксперты отметили, что стоит регулярно измерять давление, поскольку при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, и многие люди не понимают, что они есть.

Причинами инсульта нередко являются слабые сосуды, наследственная предрасположенность, накопление «вредного» холестерина, диабет, ожирение, аритмия или гипертония, а также злоупотребление алкоголем и курение. Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, специалисты назвали заместительную гормональную терапию, которую применяют женщины старше 50 лет.

В мае ученые Университета Восточной Англии выяснили, что употребление в день чашки черники снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет с избыточным весом и диагностированным метаболическим синдромом. Добровольцы употребляли либо 150 граммов черники в день, либо 75 граммов. Части испытуемых давали заменитель ягод с искусственными красителями и ароматизаторами. Оказалось, что самая высокая доза черники снижала риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15 процентов.

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