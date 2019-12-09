Алкоголизм в российских регионах связали с коренными народами и вахтовиками

В Магаданской области высокое потребление алкоголя среди населения связали с коренными народами Севера и вахтовиками, наличие которых «никто не учитывает». Об этом сообщили чиновник правительства региона и медик-нарколог, передает РИА Новости.

В Минздраве области агентству рассказали, что в регионе проживают 4 822 представителя коренных малочисленных народов Севера (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года). Там также заявили, что народы Севера более восприимчивы к разрушающему действию спиртного, «что связано с особенностями биохимического обмена алкоголя».

Заместитель главного врача Магаданского областного наркологического диспансера Наталья Калашникова заявила, что место Колымы в рейтинге снижают вахтовики — золотодобытчики и дорожные строители, количество которых не учитывают при составлении статистики.

«Данные даются на количество прописанных граждан. А он приехал на вахту, отработал вахту, где все изолировано, закрыто, действительно, доступа алкоголя нет. Приехал в Магадан, чтобы потратить деньги, сделал недельную норму магазину», — сказала она.

В Ямало-Ненецком автономном округе последнюю строчку в рейтинге вредных привычек также объяснили наличием в регионе вахтовиков, сообщил URA.RU главный внештатный специалист по профилактической медицине окружного депздрава Сергей Токарев. Он также отметил, что, по данным опроса 1200 ямальцев ВЦИОМ в декабре 2018 года, две трети подчеркнули, что ведут здоровый образ жизни.

Ранее 9 декабря сообщалось, что регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Наибольшая приверженность к вредным привычкам отмечается в ЯНАО. В Магаданской области наиболее серьезной проблемой является алкоголь. Меньше всего вредных привычек — у жителей республик Северного Кавказа: Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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