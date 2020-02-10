Названа доля «тихих алкоголиков» в России

Треть населения России (30 процентов) являются «тихими алкоголиками», которые злоупотребляют спиртным, но не посещают наркологов и других врачей. Об этом рассказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, передает «Интерфакс» со ссылкой на программу «Поздняков» на НТВ.

По словам Брюна, такие люди могут выпивать одну рюмку (50 миллилитров) крепкого алкоголя в течение месяца каждый день — «пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть». Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Однако чаще всего причиной смерти становится не цирроз, а остановка сердца, и это не попадает в статистику.

Нарколог также сообщил, что в любой стране, независимо от политической и экономической ситуации, около 2 процентов населения являются алкоголиками, то есть попадают в наркологические клиники. Еще около 10-15 процентов получают соматические или неврологические расстройства и обращаются в медицинские учреждения; 6 процентов предпочитают пить психофармакологические препараты без назначения врача.

Ранее 10 февраля Брюн рассказал, что алкоголь не стоит употреблять в качестве меры профилактики заражения коронавирусом или простудой, так как это вызовет дополнительную нагрузку на сердце и «может плохо кончиться». По его словам, информация о положительном влиянии алкоголя на организм при простуде — «миф на грани преступной мысли». Нарколог пояснил, что употребление алкоголя во время простуды, гриппа или коронавируса может спровоцировать остановку сердца. По той же причине нельзя ходить в баню с простудой.

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