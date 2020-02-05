Россиянам назвали коварное качество пива

Многие россияне не считают пиво алкоголем, и в этом его главное коварное качество. Об этом «360» рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Он отметил, что с раннего возраста детям разрешают пробовать алкогольные напитки, и это провоцирует их на пристрастие к спиртному. В результате возраст начала регулярного употребления алкоголя в России считается одним из самых низких в Европе.

По словам Онищенко, вкусовые качества и низкий градус в пиве позволяют выпить его в большом количестве. «Человек накачивает себя жидкостью. При воздействии алкоголя и избыточной жидкости нагрузка ложится на сердце», — пояснил он.

Из-за содержащихся в напитке дрожжей и углеводов происходит образование лишнего веса, появляется живот, начинаются отеки, меняется гормональный фон.

Ранее психиатр, нарколог Даниил Покровский назвал пиво самым опасным алкогольным напитком, поскольку в нем содержатся вредные компоненты, в том числе кардиотоксичный металл кобальт. Наименее вредным алкогольным напитком врач назвал красное сухое вино.

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