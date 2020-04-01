Изменение режима продажи алкоголя в Москве опровергли

В Москве не планируют вводить с 1 апреля запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Его слова приводятся в Telegram-канале издания «Подъем».
«Нет, такого распоряжения никто не подписывал. Скорее всего, кто-то решил пошутить», — сказал он.
Ранее сообщалось, что, начиная с 31 марта, власти четырех регионов России ограничили или частично запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции. Так, в Башкирии продажа спиртного разрешена с 10:00 до 18:00, в Хакасии — с 10:00 до 15:00, в Карелии — с 10:00 до 14:00. В Якутии в нескольких населенных пунктах ввели запрет на продажу. Информация о введении аналогичного запрета в Москве распространилась в соцсетях.
По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было выявлено 440 новых случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения