Названы ограничившие продажу алкоголя из-за коронавируса регионы России

Начиная с 31 марта власти четырех регионов России ограничили или частично запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции. Об этом сообщили РИА Новости. Новые меры ввели Башкирия, Хакасия, Карелия и Якутия.

Так, в Башкирии продажа спиртного разрешена с 10:00 до 18:00, в Хакасии — с 10:00 до 15:00, в Карелии — с 10:00 до 14:00. В Якутии в нескольких населенных пунктах, включая Якутск, ввели полный запрет на продажу алкоголя. Как заявил глава региона Айсен Николаев, города, в которых введены ограничения, являются «воротами в республику», и там есть болезнь, или существует высокий риск ее проникновения.

Кроме того, глава Хакасии объявил о намерении наказывать торговые точки за продажу спиртного в запрещенные часы, а власти Башкирии заявили, что усилят меры борьбы с нелегальным алкоголем.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что употребление водки не поможет избежать заражения коронавирусом и «разрешенная доза алкоголя равна нулю». По его словам, водка не спасает от всех болезней, потому что спирт улетучивается очень быстро, из-за чего у алкоголя нет длительного профилактического воздействия на организм. «Если алкоголь принимать внутрь для профилактики, то это должно быть такое количество, которое будет равно смертельной дозе», — уточнил нарколог.

По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было выявлено 440 новых случаев заражения.

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