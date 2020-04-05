Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус

Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.
По мнению специалиста, весеннее тепло сильно не повлияет на темпы заражения вирусом. Однако ближе к лету его распространение может замедлиться. При этом он отметил, что эпидемии респираторных заболеваний обычно происходят в нежаркое время года, так как летом люди к ним менее восприимчивы.
Помимо этого, на темпы распространения инфекции повлияют самоизоляция граждан и другие принятые меры. Ожидать их первых результатов можно уже примерно через неделю, отметил Альтштейн. «На следующей неделе уже пойдут люди, которые заражались в то время, когда мы самоизолировались», — объяснил он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд усомнился в том, что скорость распространения коронавируса напрямую зависит от климата. При этом он допустил, что солнечный свет как-то влияет на активность коронавируса, но отметил, что для такого утверждения нужны сильные доказательства.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения