Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение коронавируса

Нынешняя погода в России недостаточно теплая, чтобы повлиять на распространение коронавируса и снизить его активность. Такую оценку дал министр здравоохранения Михаил Мурашко в прямом эфире на странице издания «Комсомольская правда» в TikTok.
Глава Минздрава отметил, что солнце препятствует разрастанию инфекции среди населения, но пока для этого недостаточно температуры. «Природно-климатический фактор пока не способствует инактивации вируса», — уточнил он.
По его словам, на улице должно быть не менее 25 градусов, чтобы появился результат. Мурашко пояснил, что сейчас в Европе теплее, чем в России, но эпидемия там не утихает.
Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что активность коронавируса в России может снизиться к началу мая, когда будет заканчиваться сезон.
По прогнозам главного врача больницы №40 в московской Коммунарке Дениса Проценко, пик заболеваемости может произойти в первых числах апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения