Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение коронавируса

Нынешняя погода в России недостаточно теплая, чтобы повлиять на распространение коронавируса и снизить его активность. Такую оценку дал министр здравоохранения Михаил Мурашко в прямом эфире на странице издания «Комсомольская правда» в TikTok.

Глава Минздрава отметил, что солнце препятствует разрастанию инфекции среди населения, но пока для этого недостаточно температуры. «Природно-климатический фактор пока не способствует инактивации вируса», — уточнил он.

По его словам, на улице должно быть не менее 25 градусов, чтобы появился результат. Мурашко пояснил, что сейчас в Европе теплее, чем в России, но эпидемия там не утихает.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что активность коронавируса в России может снизиться к началу мая, когда будет заканчиваться сезон.

По прогнозам главного врача больницы №40 в московской Коммунарке Дениса Проценко, пик заболеваемости может произойти в первых числах апреля.

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