В Минздраве рассказали о вероятности смертельного исхода при коронавирусе

Вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов. Об этом заявила главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева, передает РИА Новости.

По ее словам, риск тяжелого течения болезни выше всего у людей старше 80 лет — 15-20 процентов. У зараженных коронавирусом в возрасте старше 60 лет этот показатель составляет чуть более трех процентов, у инфицированных старше 70 — до восьми процентов.

Ткачева подчеркнула, что пожилые люди всегда тяжелее переносят инфекции. Это связано с возрастным ослабеванием иммунной системы.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны до 14 апреля соблюдать домашний режим. По его словам, мэрия пошла на этот шаг, чтобы снизить риск заражения наиболее уязвимой категории граждан. Им будет выплачено по четыре тысячи рублей для компенсации расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции. О материальной помощи жителям старше 65 лет в период карантина также распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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