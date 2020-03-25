Пенсионерам Подмосковья на карантине выплатят материальную помощь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о материальной помощи жителям старше 65 лет в период карантина. Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса, сообщают в пресс-службе правительства Подмосковья.

Для данной категории граждан предусмотрена материальная помощь в размере трех тысяч рублей, платеж будет разделен на две равные части. Деньги поступят автоматически, никакие заявления или дополнительные документы не нужны, говорится в сообщении.

Ранее глава региона призвал всех пожилых, а также с хроническими заболеваниями людей с 26 марта до 14 апреля оставаться дома, и не подвергать себя лишнему риску. Также регионе были запрещены массовые мероприятия, учащиеся школ и вузов переведены на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что волонтеры развозят нуждающимся продукты, лекарства и другие необходимые товары.

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