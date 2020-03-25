Пенсионерам Подмосковья на карантине выплатят материальную помощь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о материальной помощи жителям старше 65 лет в период карантина. Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса, сообщают в пресс-службе правительства Подмосковья.
Для данной категории граждан предусмотрена материальная помощь в размере трех тысяч рублей, платеж будет разделен на две равные части. Деньги поступят автоматически, никакие заявления или дополнительные документы не нужны, говорится в сообщении.
Ранее глава региона призвал всех пожилых, а также с хроническими заболеваниями людей с 26 марта до 14 апреля оставаться дома, и не подвергать себя лишнему риску. Также регионе были запрещены массовые мероприятия, учащиеся школ и вузов переведены на дистанционное обучение.
Ранее сообщалось, что волонтеры развозят нуждающимся продукты, лекарства и другие необходимые товары.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения