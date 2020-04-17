Данные по заболеваемости коронавирусом в России за сутки назвали неполными

Озвученные представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александром Мясниковым данные по новым случаям заражения коронавирусом в России оказались неполными. При подсчете не учли заразившегося в Республике Алтай. Об этом сообщили ТАСС в оперштабе в пятницу, 17 апреля.

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Всего в России, по словам Мясникова, зарегистрировано 4069 новых случаев коронавируса в 80 регионах страны, 286 выписаны из больниц. В общей сложности заразились 32 007 человек. 273 пациента с коронавирусом умерли, еще 2590 человек выздоровели. В оперштабе подчеркнули, что данные по Республике Алтай, где первый случай коронавируса был зарегистрирован 16 апреля, учтены не были.

Республика Алтай стала последним регионом России, где ранее не отмечалось случаев инфицирования. С учетом первого заразившегося в регионе коронавирус охватил уже всю страну.

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