В России зафиксировали более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции в своем Telegram-канале.
Как отмечается, всего было выявлено 4069 новых инфицированных в 80 регионах. При этом 286 человек выздоровели, 41 — умер. Таким образом общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии достигло 32 007 человек, 273 человека скончались.
16 апреля сообщалось о 3448 новых случаях инфицирования в 78 регионах страны, а также о 318 выздоровевших и 34 умерших. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 27 938.
Кроме того, стало известно, что зараженный коронавирусом был обнаружен и в Республике Алтай — последнем регионе России, где до этого не отмечалось случаев инфицирования. Таким образом коронавирус охватил уже всю страну.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения