В России зафиксировали более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечается, всего было выявлено 4069 новых инфицированных в 80 регионах. При этом 286 человек выздоровели, 41 — умер. Таким образом общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии достигло 32 007 человек, 273 человека скончались.

16 апреля сообщалось о 3448 новых случаях инфицирования в 78 регионах страны, а также о 318 выздоровевших и 34 умерших. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 27 938.

Кроме того, стало известно, что зараженный коронавирусом был обнаружен и в Республике Алтай — последнем регионе России, где до этого не отмечалось случаев инфицирования. Таким образом коронавирус охватил уже всю страну.

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