В ВОЗ обеспокоились распространением коронавируса в России

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность из-за распространения коронавируса в России и некоторых других странах. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает РИА Новости.

Он отметил, что позитивная динамика, которая наблюдаются в Германии, Италии, Испании и Франции «омрачаются» стабильно растущим числом зараженных в России, Белоруссии, Турции, Великобритании и на Украине. Клюге уточнил, что следующие несколько недель для Европы будут критически важными.

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