Число зараженных коронавирусом в Москве приблизилось к 20 тысячам

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки составило 1959. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба столицы.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Москве достигло 18 105.
В Московской области зафиксировано 472 новых случаев заражения.
Всего в России по состоянию на утро 17 апреля зарегистрировано 4080 новых случаев коронавируса. В общей сложности заразилось 32 008 человек, свидетельствуют данные оперштаба. 273 пациента с коронавирусом умерли, еще 2590 человек выздоровели.
Ранее, 16 апреля, сообщалось о 1370 новых случаях в Москве и 467 — в Московской области. Кроме того, стало известно, что первый зараженный коронавирусом был обнаружен и в Республике Алтай — последнем регионе России, где до этого не отмечалось случаев инфицирования. Таким образом коронавирус охватил уже всю страну.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения