Число зараженных коронавирусом в Москве приблизилось к 20 тысячам

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки составило 1959. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

1959 человек заразились коронавирусом в Москве за сутки

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Москве достигло 18 105.

В Московской области зафиксировано 472 новых случаев заражения.

Всего в России по состоянию на утро 17 апреля зарегистрировано 4080 новых случаев коронавируса. В общей сложности заразилось 32 008 человек, свидетельствуют данные оперштаба. 273 пациента с коронавирусом умерли, еще 2590 человек выздоровели.

Ранее, 16 апреля, сообщалось о 1370 новых случаях в Москве и 467 — в Московской области. Кроме того, стало известно, что первый зараженный коронавирусом был обнаружен и в Республике Алтай — последнем регионе России, где до этого не отмечалось случаев инфицирования. Таким образом коронавирус охватил уже всю страну.

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