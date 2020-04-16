Число зараженных коронавирусом в Москве и Подмосковье приблизилось к 20 тысячам

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за 24 часа составило 1370, в Подмосковье — 467, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
По состоянию на 16 апреля в столице выявлено 16 146 зараженных, в области — 3054. Таким образом, в Московском регионе численность инфицированных приблизилась к 20 тысячам.
Всего в Подмосковье скончались 33 человека. В Москве умерли 113 жителей, в том числе семь пациентов за последние сутки в возрасте от 36 до 86 лет. Еще 189 человек пошли на поправку, в сумме в городе 1394 выздоровевших. «Это очень хорошая и стабильная динамика», — цитирует штаб слова вице-мэра Анастасии Раковой.
Всего в России зарегистрировано 3448 новых случаев инфицирования, общее число выросло почти до 28 тысяч. Вируса нет только в одном регионе — Республике Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения