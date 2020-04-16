Число зараженных коронавирусом в Москве и Подмосковье приблизилось к 20 тысячам

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за 24 часа составило 1370, в Подмосковье — 467, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

По состоянию на 16 апреля в столице выявлено 16 146 зараженных, в области — 3054. Таким образом, в Московском регионе численность инфицированных приблизилась к 20 тысячам.

Всего в Подмосковье скончались 33 человека. В Москве умерли 113 жителей, в том числе семь пациентов за последние сутки в возрасте от 36 до 86 лет. Еще 189 человек пошли на поправку, в сумме в городе 1394 выздоровевших. «Это очень хорошая и стабильная динамика», — цитирует штаб слова вице-мэра Анастасии Раковой.

Всего в России зарегистрировано 3448 новых случаев инфицирования, общее число выросло почти до 28 тысяч. Вируса нет только в одном регионе — Республике Алтай.

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