В Москве допустили продление ограничительных мер

Ограничительные меры в Москве, связанные с коронавирусом, могут быть продлены. Вероятность такого сценария допустил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с РИА Новости.

По его словам, исходя из динамики заболеваемости в столице, ограничительные меры могут быть продлены до конца мая.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 25 марта, в рамках борьбы с коронавирусом, объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Затем 2 апреля Путин сообщил о решении продлить такой режим до 30 апреля включительно.

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Москва является лидером среди российских регионов по числу заражений коронавирусом. Согласно последним данным, в столице заражены почти 15 тысяч человек. В связи с ростом числа инфицированных мэр столицы Сергей Собяни объявил, что в городе с 15 апреля вводится пропускной режим. Он также пообещал ежедневно ужесточать контроль за наличием у горожан цифровых пропусков. Кроме того, с 13 по 19 апреля в городе временно прекращается работа большинства организаций, в том числе оказывающих медицинские услуги, для которых данный вид деятельности не является основным.

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