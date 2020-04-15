Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков

Контроль за наличием у жителей Москвы цифровых пропусков будет усилен, пообещал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, контроль будет ужесточаться ежедневно. «Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции», — отметил градоначальник.
15 апреля в Москве стало обязательным наличие цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения по городу на время действия режима всеобщей изоляции, введенного в связи с распространением коронавируса. Наличие пропусков проверяют у водителей на въездах в Москву, у пассажиров в любом общественном транспорте и в такси.
Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу (многоразовый, действителен до 30 апреля), для поездок в больницу (действителен в течение дня) и для личных поездок (можно получить дважды в неделю, выдается по уважительной причине). За отсутствие пропуска могут вынести предупреждение или выписать штраф.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения