Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков

Контроль за наличием у жителей Москвы цифровых пропусков будет усилен, пообещал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, контроль будет ужесточаться ежедневно. «Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции», — отметил градоначальник.

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15 апреля в Москве стало обязательным наличие цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения по городу на время действия режима всеобщей изоляции, введенного в связи с распространением коронавируса. Наличие пропусков проверяют у водителей на въездах в Москву, у пассажиров в любом общественном транспорте и в такси.

Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу (многоразовый, действителен до 30 апреля), для поездок в больницу (действителен в течение дня) и для личных поездок (можно получить дважды в неделю, выдается по уважительной причине). За отсутствие пропуска могут вынести предупреждение или выписать штраф.

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