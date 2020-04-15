Сотрудники ГАИ ввели сплошные проверки цифровых пропусков на въезде в Москву

На въезде в Москву сотрудники ГАИ проверяют наличие цифрового пропуска у водителей и пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Сплошные проверки коснутся всех участников дорожного движения начиная с 15 апреля. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, отметили в полиции. Отсутствие пропуска грозит штрафом. К тотальной проверке власти города намерены подключить систему дорожных камер, насчитывающую 2,5 тысячи штук, уточнил источник газеты «Коммерсантъ» в правительстве Москвы. Каждая из них будет фиксировать нарушителя и выставлять ему штраф в пять тысяч рублей.
«К примеру, при проезде под десятью камерами суммарный размер штрафа составит 50 тысяч рублей», — пояснил источник издания.
Проверки цифровых пропусков на въездах в Москву осложнило движение автотранспорта, на дорогах образовались пробки. Затор наблюдается на Ленинградском шоссе — это связано с выборочной остановкой машин и перекрытием трех полос. Аналогичная ситуация зафиксирована на шоссе Энтузиастов, где на два километра растянулась очередь из машин.
Проверка занимает около 30 секунд — сотрудники ГИБДД сканируют номера машин при помощи планшетов, чтобы проверить наличие пропуска.
Утром в среду, 15 апреля, в Москве и области начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Днем ранее в столице было оформлено 3,2 миллиона таких пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения