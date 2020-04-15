В полиции отреагировали на очереди в московском метро из-за проверки пропусков

МВД признает, что из-за проверочных мероприятий возможны затруднения прохода граждан. Так в полиции отреагировали на очереди в метро Москвы из-за проверки цифровых пропусков, сообщает агентство «Москва».

Горожан попросили заранее планировать время поездки, а в случае скопления людей соблюдать установленную дистанцию. Кроме того, в полиции заявили, что не стоит покидать дом без крайней необходимости, и напомнили о важности заблаговременно оформлять цифровые пропуска.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что появление очередей при входе в метро в нынешней ситуации очень критично. «Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — добавил глава города. По его словам, в настоящее время очереди устранены и работа метрополитена нормализована.

В среду, 15 апреля, при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. Это произошло из-за проверки цифровых пропусков у всех пассажиров.

Пропускной режим в Москве и Московской области начал действовать со среды, 15 апреля. Днем ранее в столице было оформлено 3,2 миллиона пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.

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