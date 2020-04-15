Москвичам рассказали о запрете прогулок с детьми во время карантина

В Главконтроле Москвы напомнили, что прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции, введенного из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом рассказал начальник ведомства Евгений Данчиков в беседе с РИА Новости.
«С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя», — подчеркнул он. По словам Данчикова, у жителей столицы есть разные варианты выходить на улицу.
При этом начальник Главконтроля призвал граждан стараться обезопасить себя и окружающих, соблюдая карантин, чтобы снизить высокий эпидемиологический порог.
15 апреля в Москве стало обязательным наличие цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения по городу на время действия режима всеобщей изоляции. Наличие пропусков проверяют у водителей на въездах в Москву, у пассажиров в любом общественном транспорте и в такси.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения