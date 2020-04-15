Москвичам рассказали о запрете прогулок с детьми во время карантина

В Главконтроле Москвы напомнили, что прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции, введенного из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом рассказал начальник ведомства Евгений Данчиков в беседе с РИА Новости.

«С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя», — подчеркнул он. По словам Данчикова, у жителей столицы есть разные варианты выходить на улицу.

При этом начальник Главконтроля призвал граждан стараться обезопасить себя и окружающих, соблюдая карантин, чтобы снизить высокий эпидемиологический порог.

15 апреля в Москве стало обязательным наличие цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения по городу на время действия режима всеобщей изоляции. Наличие пропусков проверяют у водителей на въездах в Москву, у пассажиров в любом общественном транспорте и в такси.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.

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