В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве

Спад эпидемии коронавируса в Москве со снижением числа заразившихся возможен в июне-июле. Такой прогноз дал главный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико. Его слова приводит ТАСС в среду, 15 апреля.
По словам Брико, это произойдет в том случае, если москвичи будут соблюдать все предложенные им рекомендации. «Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение», — сказал он.
Эпидемиолог добавил, что остальные регионы России отстают от Москвы по заболеваемости на две-три недели. Для сдерживания распространения коронавируса и предупреждения новых случаев заражения в стране, по мнению Бриико, необходимо внедрить специальную систему.
Ранее портал стопкоронавирус.рф представил график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране с 4 марта по 14 апреля. Так, число новых случаев заражения начало резко расти после 4 апреля. В этот день было зарегистрировано 658 инфицированных.
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения