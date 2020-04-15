В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве

Спад эпидемии коронавируса в Москве со снижением числа заразившихся возможен в июне-июле. Такой прогноз дал главный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико. Его слова приводит ТАСС в среду, 15 апреля.

По словам Брико, это произойдет в том случае, если москвичи будут соблюдать все предложенные им рекомендации. «Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение», — сказал он.

Материалы по теме В Москве начал действовать режим спецпропусков Где получить пропуск, как работает полиция и что ждет нарушителей

Эпидемиолог добавил, что остальные регионы России отстают от Москвы по заболеваемости на две-три недели. Для сдерживания распространения коронавируса и предупреждения новых случаев заражения в стране, по мнению Бриико, необходимо внедрить специальную систему.

Ранее портал стопкоронавирус.рф представил график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране с 4 марта по 14 апреля. Так, число новых случаев заражения начало резко расти после 4 апреля. В этот день было зарегистрировано 658 инфицированных.

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!