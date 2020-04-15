Представлен график распространения коронавируса в России

Портал стопкоронавирус.рф представил график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране с 4 марта по 14 апреля.

Изображение: стопкоронавирус.рф

На графике видно, что число новых случаев заражения начало резко расти после 4 апреля. Так, в этот день было зарегистрировано 658 инфицированных, а 6 апреля их стало почти вдвое больше — 1154. После этого число новых зараженных продолжило увеличиваться.

По последним данным, в России заразилось коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения. 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.

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