Москвичей предупредили о риске «насобирать» несколько штрафов за раз

Москвичи рискуют «насобирать» несколько штрафов за раз во время прогулки от дома до парка. Об этом рассказал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков в беседе с РИА Новости в среду, 15 апреля.
«Наше административное законодательство предусматривает многократность ответственности в случае, если гражданин продолжает совершать правонарушение», — пояснил Данчиков, подчеркнув, что количество штрафов может зависеть от длительности прогулки. Он также предупредил москвичей, что улицы города активно патрулируются.
Вместе с тем, по словам Данчикова, если человека повторно остановят по пути домой после наложения штрафа, то его уже не будут штрафовать повторно.
Ранее Данчиков сообщил, что прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции, введенного из-за угрозы распространения коронавируса. «С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя», — подчеркнул он. По словам Данчикова, у жителей столицы есть разные варианты выходить на улицу.
С 15 апреля в Москве стало обязательным наличие цифровых пропусков для передвижения по городу на время действия режима всеобщей изоляции. Их проверяют у водителей на въездах в Москву, у пассажиров в любом общественном транспорте и в такси.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения