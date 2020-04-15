Москвичей предупредили о риске «насобирать» несколько штрафов за раз

Москвичи рискуют «насобирать» несколько штрафов за раз во время прогулки от дома до парка. Об этом рассказал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков в беседе с РИА Новости в среду, 15 апреля.

«Наше административное законодательство предусматривает многократность ответственности в случае, если гражданин продолжает совершать правонарушение», — пояснил Данчиков, подчеркнув, что количество штрафов может зависеть от длительности прогулки. Он также предупредил москвичей, что улицы города активно патрулируются.

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Вместе с тем, по словам Данчикова, если человека повторно остановят по пути домой после наложения штрафа, то его уже не будут штрафовать повторно.

Ранее Данчиков сообщил, что прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции, введенного из-за угрозы распространения коронавируса. «С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя», — подчеркнул он. По словам Данчикова, у жителей столицы есть разные варианты выходить на улицу.

С 15 апреля в Москве стало обязательным наличие цифровых пропусков для передвижения по городу на время действия режима всеобщей изоляции. Их проверяют у водителей на въездах в Москву, у пассажиров в любом общественном транспорте и в такси.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.

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